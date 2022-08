Roma, la possibile data del ritorno di Zaniolo (Di martedì 23 agosto 2022) Roma - Avreste dovuto sentire il silenzio, che in uno stadio pieno zeppo trasmette l'angoscia dell'ignoto. Quando Nicolò Zaniolo è finito a terra, chiedendo immediatamente alla panchina di essere ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 agosto 2022)- Avreste dovuto sentire il silenzio, che in uno stadio pieno zeppo trasmette l'angoscia dell'ignoto. Quando Nicolòè finito a terra, chiedendo immediatamente alla panchina di essere ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, #Pinto a Milano al lavoro per concludere alcune cessioni. Solamente dopo, la Roma… - OfficialASRoma : ?? Un aggiornamento per tutti gli abbonati ?? Ecco quando e dove sarà possibile ritirare il Welcome Pack ?? ??… - ZonaBianconeri : RT @Antonio_Sasso: Considerato il buon avvio di Napoli e Roma,la solidità di Milan e Inter e la concretezza di Lazio e Atalanta, è possibil… - sportli26181512 : #Roma, la possibile data del ritorno di #Zaniolo: Il numero 22 giallorosso ha riportato una lussazione alla spalla… - Antonio_Sasso : Considerato il buon avvio di Napoli e Roma,la solidità di Milan e Inter e la concretezza di Lazio e Atalanta, è pos… -