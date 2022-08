Roma, c’è l’ok per la cessione che sblocca Belotti (Di martedì 23 agosto 2022) Felix Afena-Gyan è sempre più vicino alla Cremonese. L’attaccante ha accettato il trasferimento sbloccando così l’arrivo... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Felix Afena-Gyan è sempre più vicino alla Cremonese. L’attaccante ha accettato il trasferimentondo così l’arrivo...

AlbertoBagnai : Avviso ai migliori amici dell’uomo che si vuole informare: anche se grazie a Gualtieri Roma (città metropolitana) n… - AlbertoBagnai : Buongiorno da Roma, dove la soffice carta stampata, non potendo più storpiare il mio nome come la volta precedente… - romaebraica : A Roma c'è la Comunità Ebraica più antica d’Europa. Si hanno notizie di ebrei che abitavano in questa città già nel… - sportli26181512 : Roma, c’è l’ok per la cessione che sblocca Belotti: Felix Afena-Gyan è sempre più vicino alla Cremonese. L’attaccan… - pepinnen : @Jessica97254328 @ceschreal92 @saimon83ful Io sabato sera non guardo Roma juve, c’è Como Juventus women e guardo le… -