Roma Capitale – Cicculli (SCE): “Al lavoro per destinare risorse quinquennali per i servizi Antiviolenza” (Di martedì 23 agosto 2022) “Puntiamo sulla continuità dei servizi e sulla rete Antiviolenza di Roma Capitale per dare risposte concrete alle donne che escono da situazioni di violenza” dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Michela Cicculli al termine della seduta odierna. “Stiamo lavorando con l’Assessorato e il Dipartimento Pari Opportunità per avviare procedure di affidamento quinquennali per due CAV e quattro Case tra rifugio e semiautonomia, stanziando circa 800mila euro all’anno. Dopo bandi con scadenze troppo brevi, ora vogliamo guardare lontano con una strategia di medio e lungo periodo che riguarderà progressivamente tutta la rete Antiviolenza del Comune. Nel 2021, come si evince dal report del Dipartimento Pari ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) “Puntiamo sulla continuità deie sulla retediper dare risposte concrete alle donne che escono da situazioni di violenza” dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità diMichelaal termine della seduta odierna. “Stiamo lavorando con l’Assessorato e il Dipartimento Pari Opportunità per avviare procedure di affidamentoper due CAV e quattro Case tra rifugio e semiautonomia, stanziando circa 800mila euro all’anno. Dopo bandi con scadenze troppo brevi, ora vogliamo guardare lontano con una strategia di medio e lungo periodo che riguarderà progressivamente tutta la retedel Comune. Nel 2021, come si evince dal report del Dipartimento Pari ...

gualtierieurope : Grazie al nuovo capo di gabinetto di #Roma Capitale Alberto Stancanelli per essersi messo subito al servizio della… - rtl1025 : ?? #Roma sarà la capitale mondiale dell'astronomia nel 2027: la Città Eterna è stata scelta come sede della 33esima… - Roma : ???? Campagna contro l'abbandono degli animali domestici 2022. L’abbandono degli animali è un reato punito con l’arr… - NapoliGiacinto : @pollogrini4 @raffaelemanci14 I monnezzari scritto da un romano ( e a Roma sono nato e ci vivo ) fa troppo ridere.… - EdS31168499 : RT @FranFerrante: Lezione per #Roma, il sindaco @gualtierieurope e il suo #inceneritore #Copenaghen non sarà la prima capitale a emissioni… -