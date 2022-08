Rodolfo Valentino: da perito agrario a mascalzone latino (Di martedì 23 agosto 2022) «Voglio morire». Appuntò sul diario quando venne riformato alla visita di leva. Sognava la divisa dell’Accademia Navale, quel bianco sulla sua pelle ambrata ne avrebbe fatto un leggendario marinaio. Fu un’insufficienza toracica a scartarlo: l’unico difetto, stranamente, lo trovò la Marina Militare su quel marcantonio capace di accendere passioni, deliri, incontenibili desideri. Rodolfo Valentino non fu mai valente capitano per mare, ma il primo Divo della Storia del Cinema, il culto spumeggiante della bellezza. Ei fu Gigolò Rodolfo Valentino, foto da Lazio Channel Non si uccise Rodolfo. Lui capì che il cinema lo aspettava. Solo cinque anni durò la sua carriera sugli schermi, eclatante e fulminea come la sua morte in quel 23 Agosto 1926. Ma il bello di Castellaneta in provincia di Taranto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) «Voglio morire». Appuntò sul diario quando venne riformato alla visita di leva. Sognava la divisa dell’Accademia Navale, quel bianco sulla sua pelle ambrata ne avrebbe fatto un leggendario marinaio. Fu un’insufficienza toracica a scartarlo: l’unico difetto, stranamente, lo trovò la Marina Militare su quel marcantonio capace di accendere passioni, deliri, incontenibili desideri.non fu mai valente capitano per mare, ma il primo Divo della Storia del Cinema, il culto spumeggiante della bellezza. Ei fu Gigolò, foto da Lazio Channel Non si uccise. Lui capì che il cinema lo aspettava. Solo cinque anni durò la sua carriera sugli schermi, eclatante e fulminea come la sua morte in quel 23 Agosto 1926. Ma il bello di Castellaneta in provincia di Taranto, ...

