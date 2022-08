Rkomi dopo la fine della storia con Paola Di Benedetto | “Il gossip non mi scoccia più di tanto | semmai fa capire se…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 agosto 2022), nome d’arte di Mirko Martorana, è sicuramente una delle rivelazioni più grandi e di successo dell’ultimo Festival di Sanremo. Con la sua “Taxi Driver” si è aggiudicato la vetta delle classifiche per parecchio tempo, confermandosi l’album più venduto di tutto il 2021 e del primo semestre di questo anno. Ora la sua carriera è decisamente inarrestabile e i suoi prossimi impegni sono ormai confermati. Attualmente è infatti in tour in giro per l’Italia, ma da Settembre sarà il nuovo giudice di X-Factor. Ma non solo. A quanto pare anche Amazon Prime Video avrebbe puntato su di lui come concorrente di Celebrity Hunted. Insomma, quella diè a tutti gli effetti una rivincita professionale e umana. Proprio lui che è cresciuto in un piccolo quartiere popolare dove ha svolto il lavoro di muratore, lavapiatti e cameriere. Adesso invece è un’artista ...