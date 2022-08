Ritorno dell’uomo sulla Luna, arriva la conferma della Nasa: il 29 agosto parte la prima missione Artemis (Di martedì 23 agosto 2022) È arrivata la conferma della Nasa: il 29 agosto si torna sulla Luna. Lunedì prossimo sarà lanciata la prima missione Artemis (o Artemis 1) che ha come obiettivo principale il Ritorno dell’uomo sulla Luna, a quasi mezzo secolo di distanza dalle missioni Apollo. La decisione è arrivata dai manager di Artemis 1 in seguito al Flight Readiness Review (ovvero la conferenza stampa alla Nasa), che si è tenuto nella tarda serata di ieri, 22 agosto. Così, il 29 agosto a partire dalle 14.33 (ora italiana), sarà aperta una finestra di 2 ore durante la quale il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Èta la: il 29si torna. Lunedì prossimo sarà lanciata la(o1) che ha come obiettivo principale il, a quasi mezzo secolo di distanza dalle missioni Apollo. La decisione èta dai manager di1 in seguito al Flight Readiness Review (ovvero la conferenza stampa alla), che si è tenuto nella tarda serata di ieri, 22. Così, il 29a partire dalle 14.33 (ora italiana), sarà aperta una finestra di 2 ore durante la quale il ...

