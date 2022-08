Rita Dalla Chiesa si candida alle elezioni: la Rai rinvia Il nostro generale (Di martedì 23 agosto 2022) Il nostro generale, la fiction in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 11 settembre, sarà posticipata. La Rai, infatti, ha preso questa decisione in seguito alla candidatura di Rita Dalla Chiesa alle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Al momento, l'azienda di Viale Mazzini non ha ancora ufficializzato la decisione, ma dovrebbe farlo in serata e probabilmente annuncerà anche il titolo che andrà in onda al posto della serie che sarà riprogrammata in seguito. Il nostro generale: la fiction rinviata per la candidatura di Rita ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 agosto 2022) Il, la fiction in ricordo delCarlo Albertoche sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 11 settembre, sarà posticipata. La Rai, infatti, ha preso questa decisione in seguito allatura diprossimepolitiche che si terranno il 25 settembre. Al momento, l'azienda di Viale Mazzini non ha ancora ufficializzato la decisione, ma dovrebbe farlo in serata e probabilmente annuncerà anche il titolo che andrà in onda al posto della serie che sarà riprogrammata in seguito. Il: la fictionta per latura di...

