Riqui Puig accusa Xavi: «Una delusione totale. Io a Barcellona e gli altri…» (Di martedì 23 agosto 2022) Riqui Puig non si spreca in frecciatine all’indirizzo di Xavi. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Barcellona Ai microfoni di Fox Deporte, Riqui Puig è tornato sul suo addio al Barcellona, lanciando più di una frecciatina verso Xavi. LE PAROLE – «È stata una delusione totale, e ancora di più dopo questi sette anni. Sono rimasto a Barcellona mentre tutti i miei compagni di squadra erano a Los Angeles a giocare. Mi ha fatto molto male. La pressione sui giocatori? Si può sicuramente agire in un altro modo. Ma devo ringraziare il Barcellona perché grazie a loro sono quello che sono, anche se non ho mai avuto un allenatore che si fidasse pienamente di me. Da giocatore puoi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)non si spreca in frecciatine all’indirizzo di. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista delAi microfoni di Fox Deporte,è tornato sul suo addio al, lanciando più di una frecciatina verso. LE PAROLE – «È stata una, e ancora di più dopo questi sette anni. Sono rimasto amentre tutti i miei compagni di squadra erano a Los Angeles a giocare. Mi ha fatto molto male. La pressione sui giocatori? Si può sicuramente agire in un altro modo. Ma devo ringraziare ilperché grazie a loro sono quello che sono, anche se non ho mai avuto un allenatore che si fidasse pienamente di me. Da giocatore puoi ...

