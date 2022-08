Riparte il campionato di calcio ucraino. Messaggio di Zelensky prima di Shakhtar-Metalist (VIDEO) (Di martedì 23 agosto 2022) Riparte il campionato di calcio ucraino. Scatta la Prem”jer-liha 2022/2023, dopo il lungo stop per via dell’aggressione russa di febbraio. Shakhtar Donetsk-Metalist è la prima partita della stagione, con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto (ore 12:00). Le due squadre sono entrate con la bandiera ucraina, hanno intonato l’inno nazionale e hanno ascoltato un Messaggio del presidente Zelensky trasmesso sul maxi schermo. Prove di normalità, senza pubblico e con un piano di sicurezza rigidissimo. Zelenskyy addresses the players ahead of the UPL opener between Shakhtar & Metalist-1925 pic.twitter.com/eITNwHNdKY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 23, 2022 ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022)ildi. Scatta la Prem”jer-liha 2022/2023, dopo il lungo stop per via dell’aggressione russa di febbraio.Donetsk-è lapartita della stagione, con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario previsto (ore 12:00). Le due squadre sono entrate con la bandiera ucraina, hanno intonato l’inno nazionale e hanno ascoltato undel presidentetrasmesso sul maxi schermo. Prove di normalità, senza pubblico e con un piano di sicurezza rigidissimo.y addresses the players ahead of the UPL opener between-1925 pic.twitter.com/eITNwHNdKY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 23, 2022 ...

