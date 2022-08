Rieti | il paese sommerso | ecco cosa si nasconde nei fondali del Lago del Salto 

effecattaneo : bello tutto, sì. ma vogliamo parlare di Rieti? ridente città nota ai più come Umbelicus Italiae per la sua posizion… - ninotelia1 : RT @TV2000it: Con #BorghidItalia alla scoperta di #Nespolo (Rieti), un paese immerso nella natura. Oggi #21agosto ore 12.15 su #TV2000 ??… - MarioPlacidini : RT @TV2000it: Con #BorghidItalia alla scoperta di #Nespolo (Rieti), un paese immerso nella natura. Oggi #21agosto ore 12.15 su #TV2000 ??… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: Con #BorghidItalia alla scoperta di #Nespolo (Rieti), un paese immerso nella natura. Oggi #21agosto ore 12.15 su #TV2000 ??… - Maxbar65massim1 : RT @TV2000it: Con #BorghidItalia alla scoperta di #Nespolo (Rieti), un paese immerso nella natura. Oggi #21agosto ore 12.15 su #TV2000 ??… -

ilmessaggero.it

...di giorni prima - dice Marco - mi avevano detto che avevano prenotato online un albergo nel. ... I familiari di Matteo e Barbara torneranno in aula a, di nuovo: 'Ripercorrere tutto in ...... potrà essere assunta come modello di ripartenza anche per l'intero", dichiara l'architetto ...e sociali che consentiranno di riempire di contenuti questi spazi - spiega il vescovo di, mons. ... Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino Il bacino d’acqua, profondo 90metri, è stato realizzato nel 1940, con la costruzione della diga del Salto. La sua nascita coincide con la fine dei borghi che sorgevano in questa zona, che sono stati ...Soggiorno estivo a Villa Rosina per dieci bambini ucraini , accolti a Rieti con le loro famiglie in fuga dalla guerra. D’intesa con la ...