Riesci a risolvere questo rompicapo matematico? Pochissimi ce la fanno (Di martedì 23 agosto 2022) questo rompicapo matematico ti metterà alla prova più di quanto pensi: molti pensano che sia semplicissima la risposta ma la maggior parte sbaglia di gran lunga, tu l’hai risolto? Non potrai resistere alla tentazione di risolvere il quiz matematico contenuto in quest’immagine. Come potrai vedere sembra una banale operazione matematica ma pensaci bene: la risposta non è affatto scontata. foto dal webMettersi alla prova con qualche rompicapo è sempre un esercizio utile per la mente. I giochi enigmistici sono particolarmente consigliati per mantenere il cervello sempre fresco e attivo. Anche gli enigmi proposti tramite immagini sono indicati perché bisogna alzare il livello di attenzione per poter riuscire a risolverli. In genere la fretta è cattiva consigliera quindi ... Leggi su chenews (Di martedì 23 agosto 2022)ti metterà alla prova più di quanto pensi: molti pensano che sia semplicissima la risposta ma la maggior parte sbaglia di gran lunga, tu l’hai risolto? Non potrai resistere alla tentazione diil quizcontenuto in quest’immagine. Come potrai vedere sembra una banale operazione matematica ma pensaci bene: la risposta non è affatto scontata. foto dal webMettersi alla prova con qualcheè sempre un esercizio utile per la mente. I giochi enigmistici sono particolarmente consigliati per mantenere il cervello sempre fresco e attivo. Anche gli enigmi proposti tramite immagini sono indicati perché bisogna alzare il livello di attenzione per poter riuscire a risolverli. In genere la fretta è cattiva consigliera quindi ...

Vincengen : @salvini_giacomo Se non riesci a risolvere il rebus sei il target elettorale di FdI - gabrijuve3 : @mriago4 @ma3k03k @fanpage Quindi in una partita come quella di ieri che non riesci a sbloccare togli Vlahovic e me… - stefano_mondi : Non riesci a far arrivare palla al tuo numero 9 e pensi di risolvere questo problema comprando un altro numero 9. A… - delicatlwt : @DEF3NC91LXSS mi dispiace leti, riesci a risolvere in qualche altra maniera? il treno? - thisvtown : @nicftlouis Capito, speriamo proprio che riesci a risolvere perché sarebbe un peccato -