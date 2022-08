Regno Unito, la polizia balla la Macarena al gay pride: il video diventa virale e scoppia la polemica (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Nel Regno Unito si è alzato un vero e proprio polverone mediatico riguardo ad un video condiviso sul profilo Twitter della polizia della contea di Lincolnshire, nella regione delle Midlands Orientali, nel quale alcuni agenti in divisa ballano la Macarena durante un gay pride. L’indignazione di molti cittadini scontenti si è fatta sentire, prendendo di mira l’operato della polizia che nelle strade preferisce ballare anziché combattere il crimine sempre più dilagante. Naturalmente sono state molte le voci che si sono prodigate nella difesa del comportamento delle forze dell’ordine, molti utenti sui social hanno espresso commenti positivi sulla dimostrazione di inclusività e supporto alla causa LGBT da parte degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Nelsi è alzato un vero e proprio polverone mediatico riguardo ad uncondiviso sul profilo Twitter delladella contea di Lincolnshire, nella regione delle Midlands Orientali, nel quale alcuni agenti in divisano ladurante un gay. L’indignazione di molti cittadini scontenti si è fatta sentire, prendendo di mira l’operato dellache nelle strade preferiscere anziché combattere il crimine sempre più dilagante. Naturalmente sono state molte le voci che si sono prodigate nella difesa del comportamento delle forze dell’ordine, molti utenti sui social hanno espresso commenti positivi sulla dimostrazione di inclusività e supporto alla causa LGBT da parte degli ...

