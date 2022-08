Reggio Calabria | spari contro segreteria deputato di Forza Italia

VittorioSgarbi : La valorizzazione dei Bronzi di Riace è stata affidata a questo signore qui. Si chiama Eduardo Lamberti Castronuovo… - federicadieni : 50 anni fa il ritrovamento dei #BronzidiRiace, simbolo Di Reggio Calabria e candidati a diventare patrimonio Unesco… - LaStampa : Reggio Calabria, colpi di pistola contro la vetrata della segreteria del deputato forzista Cannizzaro - IdeaCulturale : RT @pleporace: Attentato alla segreteria di Cannizzaro deputato uscente di Forza Italia a Reggio #Calabria.Sparati tre colpi di pistola ad… - PMurroccu : RT @SuperFiammetta: '#ReggioCalabria, grave intimidazione a #Cannizzaro: colpi di pistola alla vetrata della segreteria'. La cosa sembra se… -

Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate asulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro , deputato di Forza Italia ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. L'intimidazione è avvenuta in serata ...Tre colpi di pistola calibro 38, ad altezza d'uomo, sono stati sparati asulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro , deputato di Forza Italia ricandidato alle politiche del 25 settembre. L'intimidazione è avvenuta in una zona a poca ...Agguato a Reggio Calabria: la segreteria politica del candidato di FI, Francesco Cannizzaro, è stata raggiunta da alcuni spari durante una riunione.La vetrata rinforzata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro ha impedito una strage: i proiettili sono rimasti incastrati. Possibile il coinvolgimento della Dda ...