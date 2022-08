Reggina-SudTirol: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 23 agosto 2022) Domenica 28 Agosto nello Stadio Oreste Granillo alle ore 20:45 si disputerà la partita Reggina-SudTirol di Serie B. I padroni di casa nella prima gara hanno vinto in trasferta contro la Spal nella prima gara, mentre nella seconda gara hanno perso in trasferta contro la Ternana. Gli ospiti hanno perso in trasferta contro il Brescia nella prima gara, mentre in casa hanno perso contro il Venezia. In classifica di Serie B la Reggina si trova al 11 posto con 3 punti, mentre il SudTirol si trova al 20 posto con 0 punti. Ascoli-Spal 1-1: Maistro risponde a Gondo Reggina-SudTirol: le probabili formazioni Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. Giocatori da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Domenica 28 Agosto nello Stadio Oreste Granillo alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie B. I padroni di casa nella prima gara hanno vinto in trasferta contro la Spal nella prima gara, mentre nella seconda gara hanno perso in trasferta contro la Ternana. Gli ospiti hanno perso in trasferta contro il Brescia nella prima gara, mentre in casa hanno perso contro il Venezia. In classifica di Serie B lasi trova al 11 posto con 3 punti, mentre ilsi trova al 20 posto con 0 punti. Ascoli-Spal 1-1: Maistro risponde a Gondo: le(4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. Giocatori da ...

