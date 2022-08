Rebecca, 28 anni, scrive alla mamma: “Vedessi come è bello qui”. Pochi istanti dopo muore (Di martedì 23 agosto 2022) Rebecca Aretini aveva solo 28 anni. Poco prima di andarsene per sempre aveva scritto un messaggio alla madre. Ennesima vita stroncata troppo presto. La vittima si chiamava Rebecca Aretini, aveva 28 anni e viveva a Mercatale – Firenze – insieme ai suoi genitori e ai due fratelli. Amava la natura e le lunghe camminate all’aria aperta in compagnia del suo cane. La grande passione di Rebecca era la montagna: la giovane amava scalare le vette ogni volta che ne aveva la possibilità. E così ha fatto anche lunedì 22 agosto quando ha raggiunto le Apuane insieme al suo fidanzato per un’escursione sul monte Macina. Escursione che, però, è finita in tragedia per la 28enne. La giovane, residente a San Casciano, frazione di Mercatale – in provincia di Firenze – è morta ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 agosto 2022)Aretini aveva solo 28. Poco prima di andarsene per sempre aveva scritto un messaggiomadre. Ennesima vita stroncata troppo presto. La vittima si chiamavaAretini, aveva 28e viveva a Mercatale – Firenze – insieme ai suoi genitori e ai due fratelli. Amava la natura e le lunghe camminate all’aria aperta in compagnia del suo cane. La grande passione diera la montagna: la giovane amava scalare le vette ogni volta che ne aveva la possibilità. E così ha fatto anche lunedì 22 agosto quando ha raggiunto le Apuane insieme al suo fidanzato per un’escursione sul monte Macina. Escursione che, però, è finita in tragedia per la 28enne. La giovane, residente a San Casciano, frazione di Mercatale – in provincia di Firenze – è morta ...

