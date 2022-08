Rapita davanti alla scuola, torna a casa dopo nove anni: “Mi hanno presa perché non potevano avere figli. Poi le cose sono cambiate…” (Di martedì 23 agosto 2022) Adescata e Rapita davanti alla scuola, torna a casa dopo nove anni. La storia di Pooja Gaud, una ragazzina scomparsa il 22 gennaio del 2013, quando aveva sette anni, appena uscita dalla sua scuola elementare di Mumbai, ha dell’incredibile. La bimba oggi sedicenne ha accusato tal Harry D’Souza e sua moglie Soni di averla avvicinata nove anni fa cercandole di offrirle un gelato. La bimba quindi minacciata con un’arma ed è stata caricata in auto finendo prima a Goa e poi nel Karnataka. La coppia di adulti l’avrebbe Rapita in quanto non riusciva ad avere figli. La bimba ha smesso però di andare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Adescata e. La storia di Pooja Gaud, una ragazzina scomparsa il 22 gennaio del 2013, quando aveva sette, appena uscita dsuaelementare di Mumbai, ha dell’incredibile. La bimba oggi sedicenne ha accusato tal Harry D’Souza e sua moglie Soni di averla avvicinatafa cercandole di offrirle un gelato. La bimba quindi minacciata con un’arma ed è stata caricata in auto finendo prima a Goa e poi nel Karnataka. La coppia di adulti l’avrebbein quanto non riusciva ad. La bimba ha smesso però di andare a ...

