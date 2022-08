Ragazzo travolto a Porcia (Pordenone), la mamma: soldatessa Usa deve essere processata qui - "Non la perdonerò mai" (Di martedì 23 agosto 2022) commenta 'Quella donna deve essere processata in Italia e scontare qui l'intera pena'. Lo ha affermato Barbara Scandella, mamma di Giovanni Zanier, il quindicenne travolto e ucciso a Porcia (Pordenone)... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 agosto 2022) commenta 'Quella donnain Italia e scontare qui l'intera pena'. Lo ha affermato Barbara Scandella,di Giovanni Zanier, il quindicennee ucciso a)...

