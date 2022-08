Questa foto di Ilary Blasi nasconde un segreto: cosa può succedere | Guarda (Di martedì 23 agosto 2022) Ilary Blasi adesso va in Croazia. Questa estate infinita per la conduttrice e showgirl si chiuderà con un soggiorno di qualche giorno a poche miglia dall'Italia tra il relax del mare croato. La Blasi è attesa a Roma per discutere la separazione dal marito Francesco Totti, ma a quanto pare ha deciso di prolungare la vacanza. L'ex capitano della Roma è a Sabaudia, mentre la moglie è in giro nell'Adriatico. E la Blasi ha voluto postare alcune foto su Instagram per mostrare la destinazione del suo viaggio in compagni della figlia Isabel. Ma in Questa storia c'è un dettaglio da non sottovalutare: i figli. A quanto pare Chanel e Cristian sono col padre mentre la piccolina è con la madre. Isabel dunque passerà anche Questa vacanza con la mamma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)adesso va in Croazia.estate infinita per la conduttrice e showgirl si chiuderà con un soggiorno di qualche giorno a poche miglia dall'Italia tra il relax del mare croato. Laè attesa a Roma per discutere la separazione dal marito Francesco Totti, ma a quanto pare ha deciso di prolungare la vacanza. L'ex capitano della Roma è a Sabaudia, mentre la moglie è in giro nell'Adriatico. E laha voluto postare alcunesu Instagram per mostrare la destinazione del suo viaggio in compagni della figlia Isabel. Ma instoria c'è un dettaglio da non sottovalutare: i figli. A quanto pare Chanel e Cristian sono col padre mentre la piccolina è con la madre. Isabel dunque passerà anchevacanza con la mamma ...

carmelitadurso : So di aver messo spesso questa foto ma mi piace condividerla con voi ogni tanto… Perché ci sono giorni, come oggi,… - AlexBazzaro : #Credo si possa chiudere qui la campagna elettorale, rispondendo ad ogni domanda con questa foto. - Giorgiolaporta : Era proprio necessario mettere il simbolo del #Pd sulla foto di #PieroAngela appena scomparso? Dobbiamo strumental… - drndbl : RT @Ci1812: @DiegoFusaro @giordi63 Tutte le nostre lacrime sono terminate per la tragedia vissuta dal popolo ucraino. Nonostante ciò, nessu… - voidyoongj : amore mio sappi che questa foto diventerà il mio sfondo -