"Quel video...": Crisanti va in tv e infanga la Meloni, scoppia il caso (Di martedì 23 agosto 2022) Andrea Crisanti ormai è un politico a tutti gli effetti. Lui nei talk è di casa, da due anni il televirologo è sul tubo catodico. E così sta imparando l'arte sinistra di infangare l'avversario politico. Come altro definire le parole pronunciate contro Giorgia Meloni a Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili. Di fatto nel corso dell'ultima puntata, ha messo nel mirino la leader di Fratelli d'Italia per il video dello stupro di Piacenza mostrato dalla stessa Meloni sui social. Premessa doverosa: il video aveva i protagonisti con il volto oscurato, il Pd in passato non si è fatto scrupoli a mostrare immagini cruente sui social solo per portare acqua al proprio mulino. Detto questo, andiamo alle parole di Crisanti: "Io credo che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Andreaormai è un politico a tutti gli effetti. Lui nei talk è di casa, da due anni il televirologo è sul tubo catodico. E così sta imparando l'arte sinistra dire l'avversario politico. Come altro definire le parole pronunciate contro Giorgiaa Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili. Di fatto nel corso dell'ultima puntata, ha messo nel mirino la leader di Fratelli d'Italia per ildello stupro di Piacenza mostrato dalla stessasui social. Premessa doverosa: ilaveva i protagonisti con il volto oscurato, il Pd in passato non si è fatto scrupoli a mostrare immagini cruente sui social solo per portare acqua al proprio mulino. Detto questo, andiamo alle parole di: "Io credo che il ...

Giorgiolaporta : Quel #centrosinistra che oggi candida Bobo Craxi in Parlamento è lo stesso che nega in tutta Italia l’intitolazione… - gaiatortora : Chiedo ufficialmente a @ilmessaggeroit di togliere quel video e possibilmente di riconoscere l'errore. #stupro - M5S_Europa : Pubblicare lo #stupro di una donna ucraina è un atto di sciacallaggio. #Meloni aveva un'alternativa: poteva denunci… - emmagius : RT @Frances51070652: Quando pensate di giustificare la #Meloni* prima fatevi due domande: 'e se ci fossi stata io in quel video?' ' e se in… - brioblu57 : @MichelaMeloni1 Vorrei mestamente far notare che quel video non è stato diffuso da @GiorgiaMeloni ma da un quotidi… -