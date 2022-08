Quel tiro a giro finito male (per l’ennesima volta) (Di martedì 23 agosto 2022) Caro Lorenzo, ti abbiamo voluto tanto bene, davvero. E come con qualsiasi persona che si ama ci siamo scontrati, ci siamo detti cose brutte e poi fatto pace dopo un secondo, sotto una curva come se niente fosse successo. Sono stati anni lunghi e intensi insieme, a tratti strepitosi e bellissimi, in altri frangenti abbiamo pianto e sofferto. La nostra storia è finita da qualche mese e non importa ancora capire di chi sia stata la colpa. Le scelte sono state compiute e ci hanno portato lontano gli uni dagli altri. NAPLES, ITALY – MAY 15: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona on May 15, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Non ha più senso farsi la guerra a distanza, sintomo di un’immaturità che non dovrebbe più appartenerci dopo così tanti giorni. Se ora proviamo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Caro Lorenzo, ti abbiamo voluto tanto bene, davvero. E come con qualsiasi persona che si ama ci siamo scontrati, ci siamo detti cose brutte e poi fatto pace dopo un secondo, sotto una curva come se niente fosse successo. Sono stati anni lunghi e intensi insieme, a tratti strepitosi e bellissimi, in altri frangenti abbiamo pianto e sofferto. La nostra storia è finita da qualche mese e non importa ancora capire di chi sia stata la colpa. Le scelte sono state compiute e ci hanno portato lontano gli uni dagli altri. NAPLES, ITALY – MAY 15: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona on May 15, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Non ha più senso farsi la guerra a distanza, sintomo di un’immaturità che non dovrebbe più appartenerci dopo così tanti giorni. Se ora proviamo ...

