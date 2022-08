Quant'è pericoloso il vaiolo delle scimmie: i casi salgono anche in Italia (Di martedì 23 agosto 2022) Sfonda quota 700 la conta dei casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Sono 714, secondo Quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Nel giorno della morte a Cuba del carabiniere Germano Mancini di Venezia, prima vittima Italiana da 'monkey pox', le autorità sanitarie di Roma informano su come rispetto all'ultima rilevazione i casi confermati in Italia siano aumentati di 25 mentre dei 714 contagi complessivi ben 194 sono collegati a viaggi all'estero. L'età mediana è di 37 anni e 704 riguardano uomini, 10 sono donne. Quasi la metà dei casi si concentrano in Lombardia dove i casi accertati sono 308 contro i 128 del Lazio, segue l'Emilia Romagna a 73, 48 in Veneto, 36 in Toscana, 31 in ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) Sfonda quota 700 la conta deidiin. Sono 714, secondoo riporta il bollettino del ministero della Salute. Nel giorno della morte a Cuba del carabiniere Germano Mancini di Venezia, prima vittimana da 'monkey pox', le autorità sanitarie di Roma informano su come rispetto all'ultima rilevazione iconfermati insiano aumentati di 25 mentre dei 714 contagi complessivi ben 194 sono collegati a viaggi all'estero. L'età mediana è di 37 anni e 704 riguardano uomini, 10 sono donne. Quasi la metà deisi concentrano in Lombardia dove iaccertati sono 308 contro i 128 del Lazio, segue l'Emilia Romagna a 73, 48 in Veneto, 36 in Toscana, 31 in ...

