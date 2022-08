Qualificazioni US Open 2022: Lucrezia Stefanini esce subito di scena contro Misaki Doi (Di martedì 23 agosto 2022) Lucrezia Stefanini chiude dopo solo un’ora e due minuti il proprio cammino nel tabellone di qualificazione agli US Open. L’azzurra esce sconfitta dal primo turno: 6-2 6-0 il punteggio finale a favore della giapponese Misaki Doi. L’Italia mantiene Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto come speranze, e le due saranno in campo domani. La partita, a dire la verità, non ha mai realmente storia: la nipponica trova subito il break di vantaggio, mettendo poi praticamente sempre in difficoltà l’avversaria alla battuta. Questa viene strappato una seconda volta, sul 3-1, e ci sono anche tre set point sul 5-1 e servizio Stefanini: destino solo rinviato, 6-2. ATP Winston-Salem 2022: Lorenzo Musetti esce di scena, agli ottavi va ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022)chiude dopo solo un’ora e due minuti il proprio cammino nel tabellone di qualificazione agli US. L’azzurrasconfitta dal primo turno: 6-2 6-0 il punteggio finale a favore della giapponeseDoi. L’Italia mantiene Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto come speranze, e le due saranno in campo domani. La partita, a dire la verità, non ha mai realmente storia: la nipponica trovail break di vantaggio, mettendo poi praticamente sempre in difficoltà l’avversaria alla battuta. Questa viene strappato una seconda volta, sul 3-1, e ci sono anche tre set point sul 5-1 e servizio: destino solo rinviato, 6-2. ATP Winston-Salem: Lorenzo Musettidi, agli ottavi va ...

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - OA_Sport : Dura poco più di un'ora Lucrezia Stefanini nelle qualificazioni degli US Open - sportface2016 : #UsOpen: programma e orari di mercoledì #24agosto con tanti italiani in campo nelle qualificazioni - Mibavi1 : RT @WeAreTennisITA: Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni masch… - livetennisit : Us Open – Qualificazioni: Bellissimo debutto per Francesco Passaro -