PUMA e AC Milan lanciano la nuova terza maglia 2022-2023 | FOTO (Di martedì 23 agosto 2022) Ecco tutte le FOTO ufficiali della nuova terza maglia del Milan per la stagione 2022-2023, firmata dall'azienda tedesca PUMA. La gallery Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 agosto 2022) Ecco tutte leufficiali delladelper la stagione, firmata dall'azienda tedesca. La gallery

AntoVitiello : #Puma e #Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossa… - igorducati : RT @AntoVitiello: #Puma e #Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossato dal… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #PUMA e #ACMilan lanciano la nuova terza maglia 2022-2023 | #FOTO #Milan #SempreMilan - giovann93805741 : il fatto di giocare sempre con le terze maglie contro il Bologna non ci ha mai portato bene, vedi l'anno scorso.… - lukapzi93 : RT @AntoVitiello: #Puma e #Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossato dal… -