Pugni e offese contro fotografa al concerto dei The Kolors | la denuncia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto domenica 21 agosto, in piazza Simonetta Lamberti a Cautano, ildei ‘The’ in occasione dell’ultima giornata dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Un live, che ha ottenuto un grande successo, caratterizzato purtroppo anche da uno spiacevole episodio che ha visto protagonista Carla, nome di fantasia,di Benevento che ha voluto raccontare ad Anteprima24 la triste disavventura. Di seguito riportiamo integralmente il testo della lettera: “Capita che ad un live, mentre sei intento a fare il tuo lavoro da, un ‘signore’ presente nel pubblico, convinto del suo dover essere attaccato alla transenna, decida di inveiredi te e di scagliarti, alle spalle per di più, un pugno. Il motivo? ...