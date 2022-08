Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a domani sera Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 23 agosto 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a domani sera <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 23 agosto 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

