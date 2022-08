Provincia di Napoli: Concorso per 2 Assistenti Amministrativi (Di martedì 23 agosto 2022) L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha pubblicato un Concorso per la ricerca di 2 profili come Assistente Amministrativo, area C, da inserire a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo nell'area funzionale C, posizione economica C1, del C.C.N.L. enti pubblici non economici, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali. Requisiti ed Invio della Domanda Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 23 agosto 2022) L’Ordine degli Ingegneri delladiha pubblicato unper la ricerca di 2 profili come Assistente Amministrativo, area C, da inserire a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo nell'area funzionale C, posizione economica C1, del C.C.N.L. enti pubblici non economici, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali. Requisiti ed Invio della Domanda Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile ...

