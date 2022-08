Presidenzialismo e gas. La “traccia” dei big dal Meeting di Rimini (Di martedì 23 agosto 2022) Va nella direzione del prossimo voto il dibattito di oggi al Meeting CL di Rimini dal titolo “Nella diversità, per il bene comune” che per la prima volta ha visto la presenza dal vivo della leader di FdI, Giorgia Meloni. All’evento, in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, hanno preso parte leader politici come Luigi Di Maio, di Impegno Civico, Enrico Letta, segretario nazionale del Partito democratico, Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati e presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva, Matteo Salvini, segretario federale della Lega, e Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, moderati da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Le prossime elezioni del 25 settembre Primo tema toccato dagli intervenuti è ovviamente quello elettorale, ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Va nella direzione del prossimo voto il dibattito di oggi alCL didal titolo “Nella diversità, per il bene comune” che per la prima volta ha visto la presenza dal vivo della leader di FdI, Giorgia Meloni. All’evento, in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, hanno preso parte leader politici come Luigi Di Maio, di Impegno Civico, Enrico Letta, segretario nazionale del Partito democratico, Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati e presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, Ettore Rosato, presidente nazionale di Italia Viva, Matteo Salvini, segretario federale della Lega, e Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, moderati da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Le prossime elezioni del 25 settembre Primo tema toccato dagli intervenuti è ovviamente quello elettorale, ...

