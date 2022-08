Potente novena alla Madonna della Lacrime di Siracusa – quarto giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 23 agosto 2022) Per nove giorni consecutivi a partire da oggi, recitiamo insieme la preghieradelledi, in modo particolare per le coppie di sposi in crisi, e sappiamo che la nostra preghiera è tanto più efficace, non per le parole di per se, ma per la fede con cui la recitiamo.. In questo tempo L'articolo proviene da La Luce di Maria.