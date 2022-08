Pomezia | lascia il cane legato e sotto il sole per ore | morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 agosto 2022) Lo hato con la catenail, probabilmente per ore e ha fatto in modo che l’animale non potesse trovare riparo, mettersi al fresco. E di fatto lo ha ucciso perché il cagnolino è stato trovato adalle Guardie Zoofile di Roma, che purtroppo non hanno potuto fare molto: l’animale era fermo a terra, non si muoveva. Era giàtrovatoA raccontare il triste e terribile episodio sono state le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma, che da Anzio – dove si trovavano per altri servizi – sono partite velocemente con destinazione. Ed è qui che si sono trovati di fronte a una scena raccapricciante: il cagnolino sdraiato a terra, già. Gli operatori, come hanno ...