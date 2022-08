Politiche | domani a Napoli la presentazione della lista ‘Mastella-Europeisti’

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà presentatala“Mastella Noi Di Centro Europeisti” per le elezioni. L’appuntamento è per le ore 11 al circolo Rari Nantes di via Scogliera via Santa Lucia. Parteciperanno il segretario nazionale di Noi Di Centro Clemente Mastella, il presidente degli Europeisti Raffaele Fantetti e il vicesegretario nazionale di Noi Di Centro Gianni Stea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

