(Di martedì 23 agosto 2022) Un atto infame, compiuto nella notte. Una secchiata di vernice, di colore rosso, sparata proprio al centro del, a coprire i volti di Giovannie Paolo, i due magistrati assassinati nel 1992 dalla mafia. E’ successo a, a Roma, questa notte. Ignoti hanno rovinato ildipinto 5 anni fa da Goyo, grazie all’iniziativa dei giovani democratici del II Municipio. Un atto vandalico arricchito dalle frasi “L’antimafia tortura” e “Alfredo libero, no al 41 bis”. Il riferimento è ad Alfredo Cospito, anarchico arrestato e attualmente recluso nel carcere di Terni in regime di 41 bis. L’uomo aveva rivendicato di aver gambizzato Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, in un attentato avvenuto il 7 marzo 2012. L’atto vandalico è stato ...

CorriereCitta : Piazza Bologna, anarchici vandalizzano il murale di Falcone e Borsellino: ‘L’antimafia tortura’ - sick_tired87 : RT @ENAPAY_2: La morte di Dugina: la morte di Mattei, la strage di piazza Fontana e quella di Gioia Tauro, quella di piazza della Loggia, d… - mitsouko1 : RT @ENAPAY_2: La morte di Dugina: la morte di Mattei, la strage di piazza Fontana e quella di Gioia Tauro, quella di piazza della Loggia, d… - maurogab1 : RT @ENAPAY_2: La morte di Dugina: la morte di Mattei, la strage di piazza Fontana e quella di Gioia Tauro, quella di piazza della Loggia, d… - leone52641 : RT @ENAPAY_2: La morte di Dugina: la morte di Mattei, la strage di piazza Fontana e quella di Gioia Tauro, quella di piazza della Loggia, d… -

RomaToday

Quali saranno i suoni del mese di settembreci mette una bella colonna sonora. Oltre al live di Tullio De Piscopo, che ha in programma ... Ancora protagonista il festival Dimondi e la......collegio uninominale per la Camera di Cesena e Forlì del centrodestra va a Forza Italia che... I candidati della Lega nel collegio plurinominale del Senato di Romagna,e Ferrara sono: ... Danno fuoco alla porta di un appartamento Roma, indagini in corso Un atto infame, compiuto nella notte. Una secchiata di vernice, di colore rosso, sparata proprio al centro del murale, a coprire i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati assass ...ANCONA - Le mattonelle del pavimento sono luride e sconnesse. La muratura degli archi è piena zeppa di graffiti e dove non arriva la mano dei vandali c’è quella del ...