"La consultazione pubblica avviata dal ministero delle Politiche Agricole circa il futuro delle produzioni biologiche rappresenta un lodevole esperimento di coinvolgimento ad ampio raggio non solo di addetti ai lavori, ma anche dell'intera società civile, con il fine di riunire stimoli e proposte per la promozione di un'agricoltura altamente sostenibile": il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato in questi termini la decisione del Mipaaf di lanciare una consultazione pubblica per raccogliere idee e possibili linee d'azione in vista della redazione del nuovo Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica 2022-2024. Tutti gli interessati potranno rispondere all'invito direttamente sul sito del ministero delle Politiche agricole, sul quale si chiarisce che l'iniziativa mira a costituire uno sportello di ascolto aperto alle istanze della società civile e di tutte le parti interessate.

