Piangono la morte della madre sbagliata: il caso ha fatto ‘morire dal ridere’ (Di martedì 23 agosto 2022) Un caso assurdo ha coinvolto una casa di riposo italiana, ma la notizia in poco tempo ha fatto il giro del web. É successo a Torino, più precisamente nella casa di riposo di Torrazza Piemonte, un piccolo comune di Torino di circa 3 mila anime. Foto da CanvaMa nonostante la sue microscopiche dimensioni, in un battibaleno è salito alla ribalta e tutto grazie ad uno scambio di identità. Ma scopriamo insieme cosa è successo esattamente. Lo scambio di identità imperdonabile Era tutto pronto per il funerale, ogni cosa organizzata nei minimi dettagli e perfino la data per le celebrazioni era stata fissata nella parrocchia di San Giacomo, quartiere Barca. E invece la è arrivata la sorpresa che ha scioccato non solo i familiari ma tutto il paese. Una notizia talmente bizzarra che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. La presunta ... Leggi su curiosauro (Di martedì 23 agosto 2022) Unassurdo ha coinvolto una casa di riposo italiana, ma la notizia in poco tempo hail giro del web. É successo a Torino, più precisamente nella casa di riposo di Torrazza Piemonte, un piccolo comune di Torino di circa 3 mila anime. Foto da CanvaMa nonostante la sue microscopiche dimensioni, in un battibaleno è salito alla ribalta e tutto grazie ad uno scambio di identità. Ma scopriamo insieme cosa è successo esattamente. Lo scambio di identità imperdonabile Era tutto pronto per il funerale, ogni cosa organizzata nei minimi dettagli e perfino la data per le celebrazioni era stata fissata nella parrocchia di San Giacomo, quartiere Barca. E invece la è arrivata la sorpresa che ha scioccato non solo i familiari ma tutto il paese. Una notizia talmente bizzarra che nel giro di poco tempo hail giro del web. La presunta ...

150Biondi : @VenezianiMar Il filosofo piange la perdita di una figlia nelle stesso modo che piangono altri padri per la morte… - RuiniAlex : @Milagro88729140 @DiegoFusaro Sai ogni vita è importante. Ma ci sono stronzi imbecilli che non si preoccupano di st… - Cecco1791 : Che teneri i #putidioti nostrani che oggi piangono la morte di quell'anima bella della #Dugina. Spero che il padre… - sonounperdente1 : #MHA363 aspetto con ansia i twitt dei bakugo fag che piangono della morte del loro super magnifico eroe numero 1 a no aspetta è morto - GaspareCaj : Verga e Tolstoj ci descrivono la morte di 2 contadini. Il primo che ha fondato la sua vita sull'avere e quando sta… -