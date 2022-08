Perdonanza, oggi arrivo del Fuoco del Morrone con Corteo della Bolla (Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - Domani, martedì 23 agosto, alle 18:00, dai Quattro Cantoni partirà il Corteo storico della Bolla, che quest’anno eccezionalmente accompagnerà anche l’arrivo a Collemaggio del Fuoco del Morrone per l’apertura delle celebrazioni della 728^ Perdonanza celestiniana. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il comando di Polizia Municipale ha predisposto il divieto di circolazione lungo l’asse viario che va dai Quattro Cantoni alla basilica di Collemaggio, passando per corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio. Le suddette aree saranno interdette al transito e alla sosta a partire dalle 14:00. Il medesimo provvedimento riguarderà anche corso Principe Umberto e l’area ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - Domani, martedì 23 agosto, alle 18:00, dai Quattro Cantoni partirà ilstorico, che quest’anno eccezionalmente accompagnerà anche l’a Collemaggio deldelper l’apertura delle celebrazioni728^celestiniana. Per consentire lo svolgimentomanifestazione il comando di Polizia Municipale ha predisposto il divieto di circolazione lungo l’asse viario che va dai Quattro Cantoni alla basilica di Collemaggio, passando per corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio. Le suddette aree saranno interdette al transito e alla sosta a partire dalle 14:00. Il medesimo provvedimento riguarderà anche corso Principe Umberto e l’area ...

