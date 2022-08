Perdonanza Celestiniana con l' anticipo del Corteo della Bolla al via la 728° edizione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 agosto 2022) L'Aquila - Si è alzato oggi il sipario sulla 728esima, la 40esima dell'era moderna. Il Fuoco del Morrone ha raggiunto il centro storico questo pomeriggio, dopo aver attraversato Paganica, Bazzano e Pianola, con sosta a davanti alla basilica di San Bernardino. Qui, all'ottavo giorno di percorso dall'eremo di Sant'Onofrio, nei pressi di Sulmona, i tedofori si sono ricongiunti con i figuranti. E qui, la fiaccola, è passata nelle mani di Daniil Shyrin un ciclista ucrainonazionale under 23 residente in città da quando è scoppiata la crisi. Questaè caratterizzata dalla visita del Pontefice. Proprio per questo ilsi è svolto oggi e non il 28. Partito dopo le 17.30 da palazzo ...