Per chi scoppia in Italia la bomba di Mosca (Di martedì 23 agosto 2022) L'attentato contro la figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin ha portato alla luce profonde crepe create dalla guerra in Ucraina. Tali crepe hanno riflessi che vanno ben oltre la Russia. Mentre non è ancora chiaro chi siano i terroristi, è chiaro però che gli apparati di Mosca dovranno concentrare più uomini e risorse sul fronte interno, contro attacchi nelle grandi città o in Crimea, distogliendole dal fronte ucraino, peraltro lunghissimo, di quasi 2mila km. La guerra quindi diventa sempre più difficile per la Russia, e forse la sua fine si avvicina. Difficile che il presidente russo Vladimir Putin possa uscire indenne o rafforzato da questa situazione. Ciò ha conseguenze dirette per l'Italia. La coalizione di centrodestra, data per vincente alle prossime elezioni del 25 settembre, ha due raggruppamenti, FI e Lega, con rapporti quantomeno ambigui ...

