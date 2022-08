Patuanelli “Intesa con il Pd dopo il voto? La domanda è per fare cosa” (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Intesa col Pd dopo le elezioni? “La domanda deve essere ‘per fare cosà? Se l'agenda del Pd sarà ancora l'agenda Draghi riteniamo che sarà insufficiente per dare una risposta al Paese, se il Pd si renderà conto che il Paese ha bisogno di risposte diverse, noi ci siamo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, a Radio Capital. “Ci siamo, ma sulla base di un presupposto: bisogna fare le cose che servono agli italiani, non soltanto un'alleanza sulla carta. Il problema non è con chi siamo, ma è per fare cosa…”.Sulla rottura M5S-Pd per le Regionali in Sicilia, il ministro pentastellato ha commentato: “In Sicilia, coerentemente con quanto è avvenuto a livello nazionale, il rapporto col Pd si è interrotto, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) –col Pdle elezioni? “Ladeve essere ‘percosà? Se l'agenda del Pd sarà ancora l'agenda Draghi riteniamo che sarà insufficiente per dare una risposta al Paese, se il Pd si renderà conto che il Paese ha bisogno di risposte diverse, noi ci siamo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano, a Radio Capital. “Ci siamo, ma sulla base di un presupposto: bisognale cose che servono agli italiani, non soltanto un'alleanza sulla carta. Il problema non è con chi siamo, ma è per…”.Sulla rottura M5S-Pd per le Regionali in Sicilia, il ministro pentastellato ha commentato: “In Sicilia, coerentemente con quanto è avvenuto a livello nazionale, il rapporto col Pd si è interrotto, non ...

