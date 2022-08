Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Courchevel 2022: si parte! Debutto per Yoshida, Agostinelli e Barison per l’Italia (Di martedì 23 agosto 2022) La stagione 2022-2023 di Pattinaggio di figura sta per cominciare. La patinoire du Forum di Courchevel (Francia) ospiterà infatti dal 25 al 27 agosto l’appuntamento inaugurale del Junior Grand Prix, competizione itinerante prestigiosa e fondamentale per valutare lo stato dell’arte del movimento giovanile della disciplina. Sarà un’edizione sicuramente sui generis quella che comincerà dal ghiaccio francese per concludersi in Italia, ad Egna, nel mese di ottobre. Per via delle restrizioni scaturite dopo l’invasione dell’Ucraina infatti non sarà presente in nessuna tappa la Russia, ovvero la Nazione che negli ultimi anni ha dominato in lungo e in largo dimostrando un altro passo rispetto alla concorrenza. Tuttavia l’occasione sarà ghiotta per moltissimi partecipanti, pronti a dimostrare ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) La stagione-2023 didi figura sta per cominciare. La patinoire du Forum di(Francia) ospiterà infatti dal 25 al 27 agosto l’appuntamento inaugurale del, competizione itinerante prestigiosa e fondamentale per valutare lo stato dell’arte del movimento giovanile della disciplina. Sarà un’edizione sicuramente sui generis quella che comincerà dal ghiaccio francese per concludersi in Italia, ad Egna, nel mese di ottobre. Per via delle restrizioni scaturite dopo l’invasione dell’Ucraina infatti non sarà presente in nessuna tappa la Russia, ovvero la Nazione che negli ultimi anni ha dominato in lungo e in largo dimostrando un altro passo rispetto alla concorrenza. Tuttavia l’occasione sarà ghiotta per moltissimi partecipanti, pronti a dimostrare ...

