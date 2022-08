Pattinaggio artistico a rotelle, oltre 40 azzurri impegnati ai Campionati Europei (Di martedì 23 agosto 2022) Roma – Per la prima volta sarà Andorra ad ospitare il Campionato Europeo di Pattinaggio artistico a rotelle dal 31 agosto al 10 settembre prossimo. L’evento sarà organizzato congiuntamente dalla Royal Spanish Skating Federation (RFEP) e dalla Andorran Skating Federation (FAP) sotto l’egida della World Skate Europe. Il commissario tecnico della nazionale Fabio Hollan ha reso note lo scorso luglio le convocazioni degli Junior e Senior. Le convocazioni degli atleti Cadetti e Jeunesse sono reperibili qui. Il programma gare è disponibile nell’ ultimo comunicato ufficiale dell’evento. Di seguito l’elenco degli azzurri in gara Singolo Junior Maschile Bovara Kevin 321 – Diavoli Verde Rosa Chimetto Alex 3470 – VS Skating Campoli Jacopo 2414 – Imola Roller Junior Femminile Fiori Gioia 2555 – S.C.Anguillara Rocco Giulia 3728 – ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022) Roma – Per la prima volta sarà Andorra ad ospitare il Campionato Europeo didal 31 agosto al 10 settembre prossimo. L’evento sarà organizzato congiuntamente dalla Royal Spanish Skating Federation (RFEP) e dalla Andorran Skating Federation (FAP) sotto l’egida della World Skate Europe. Il commissario tecnico della nazionale Fabio Hollan ha reso note lo scorso luglio le convocazioni degli Junior e Senior. Le convocazioni degli atleti Cadetti e Jeunesse sono reperibili qui. Il programma gare è disponibile nell’ ultimo comunicato ufficiale dell’evento. Di seguito l’elenco degliin gara Singolo Junior Maschile Bovara Kevin 321 – Diavoli Verde Rosa Chimetto Alex 3470 – VS Skating Campoli Jacopo 2414 – Imola Roller Junior Femminile Fiori Gioia 2555 – S.C.Anguillara Rocco Giulia 3728 – ...

