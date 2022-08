Parma-Cosenza: probabili formazioni e in tv (Di martedì 23 agosto 2022) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I gialloblù sono reduci da due pareggi contro Bari e Perugia, mentre i silani hanno fatto percorso netto raggiungendo a sorpresa la vetta della classifica. Parma-Cosenza si giocherà domenica 28 agosto 2022 alle ore 20.45 Parma-Cosenza: QUAli SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? In casa emiliana mister Pecchia dovrà rinunciare a qualche elemento ma resterà fedele al suo 4-2-3-1 con Chichizola in porta, Delprato, Romagnoli, Valenti e Oosterwalde in difesa. In mediana, ci saranno ancora Estevez e Bernabe’. Sulla trequart, Man, Vasquez e Mihaila a sostegno di Inglese. Stesso modulo per mister Dionigi che conferma l’undici schierato contro il Modena: Matosevic tra i pali, Rispoli, Rigione, Vaisanen e Panico in difesa. A fare da scudo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I gialloblù sono reduci da due pareggi contro Bari e Perugia, mentre i silani hanno fatto percorso netto raggiungendo a sorpresa la vetta della classifica.si giocherà domenica 28 agosto 2022 alle ore 20.45: QUAli SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? In casa emiliana mister Pecchia dovrà rinunciare a qualche elemento ma resterà fedele al suo 4-2-3-1 con Chichizola in porta, Delprato, Romagnoli, Valenti e Oosterwalde in difesa. In mediana, ci saranno ancora Estevez e Bernabe’. Sulla trequart, Man, Vasquez e Mihaila a sostegno di Inglese. Stesso modulo per mister Dionigi che conferma l’undici schierato contro il Modena: Matosevic tra i pali, Rispoli, Rigione, Vaisanen e Panico in difesa. A fare da scudo ...

Betaland_it : #SerieB Parma #Cosenza: i #pronostici di #Betaland e le probabli formazioni Over su Parma ma attenzione al team di… - GazzettinoL : Serie B 2a Giornata 1-1 Bari-Palermo 1-1 Ascoli-Spal Sabato h. 20,45 0-0 Genoa-Benevento 0-0 Perugia-Parm… - Betaland_it : Pronostici #SerieB: #Parma – #Cosenza Calabresi autentica sorpresa in queste prime 2 giornate, ma i precedenti hann… - ParmaLiveTweet : Cosenza, Dionigi: 'Ci vogliamo gustare la sfida contro un grande Parma. Derby? Non lo sento' - ParmaLiveTweet : Ursino: 'Genoa e Cagliari favorite, Parma subito dietro. Occhio alle sorprese Cosenza e Frosinone'… -