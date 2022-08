Papa Francesco perdona Becciu. Il cardinale reintergrato e invitato al Concistoro (Di martedì 23 agosto 2022) «Sabato mi ha telefonato il Papa per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma». Monsignor Angelo Becciu è felice dell'invito del Pontefice a partecipare al Concistoro. Un segnale che porta al reintegro nelle funzioni del prelato coinvolto nel processo per il presunto utilizzo irregolare dei soldi dell'Obolo di San Pietro, le elemosine dei fedeli, per l'acquisto del palazzo di Lodra. Vicenda da cui il cardinale si è dichiarato estraneo. L'avvocato Ivano Iai, conferma l'importante novità: «Dal Vaticano è arrivato l'invito al Concistoro per la nomina di nuovi cardinali che si terrà dal 27 al 30 di agosto. È la prima volta, dal 24 settembre 2020, che Sua Eminenza viene convocato a un Concistoro». «Si tratta infatti di una ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) «Sabato mi ha telefonato ilper chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma». Monsignor Angeloè felice dell'invito del Pontefice a partecipare al. Un segnale che porta al reintegro nelle funzioni del prelato coinvolto nel processo per il presunto utilizzo irregolare dei soldi dell'Obolo di San Pietro, le elemosine dei fedeli, per l'acquisto del palazzo di Lodra. Vicenda da cui ilsi è dichiarato estraneo. L'avvocato Ivano Iai, conferma l'importante novità: «Dal Vaticano è arrivato l'invito alper la nomina di nuovi cardinali che si terrà dal 27 al 30 di agosto. È la prima volta, dal 24 settembre 2020, che Sua Eminenza viene convocato a un». «Si tratta infatti di una ...

