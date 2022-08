Pallanuoto: il Settebello si aggiudica il 4 Nazioni a Belgrado e si lancia verso gli Europei (Di martedì 23 agosto 2022) Un test di qualità superato nel migliore dei modi. In questi giorni ultimo torneo amichevole per la Nazionale italiana di Pallanuoto prima degli Europei che scatteranno a fine agosto in quel di Spalato (Croazia). Il Settebello di Sandro Campagna si è imposto a Belgrado (Serbia) nel 4 Nazioni: pareggio con i padroni di casa campioni olimpici all’esordio, vittoria netta sulla Francia e perla finale ieri sulla Croazia (12-9) per portare a casa il titolo. QUATTRO Nazioni Belgrado sabato 20 agosto Croazia-Francia 15-11 (4-4, 2-3, 6-3, 3-1) Serbia-Italia 9-9 (2-2, 3-2, 3-4, 1-1) domenica 21 agosto Francia-Italia 8-19 (3-6, 1-3, 3-8, 1-2) Serbia-Croazia 9-12 (2-3, 2-3, 4-4, 1-2) lunedì 22 agosto Italia-Croazia 12-9 (2-1, 4-4, 3-1, 3-3) Serbia-Francia 13-7 (5-1, 3-0, 1-3, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Un test di qualità superato nel migliore dei modi. In questi giorni ultimo torneo amichevole per la Nazionale italiana diprima degliche scatteranno a fine agosto in quel di Spalato (Croazia). Ildi Sandro Campagna si è imposto a(Serbia) nel 4: pareggio con i padroni di casa campioni olimpici all’esordio, vittoria netta sulla Francia e perla finale ieri sulla Croazia (12-9) per portare a casa il titolo. QUATTROsabato 20 agosto Croazia-Francia 15-11 (4-4, 2-3, 6-3, 3-1) Serbia-Italia 9-9 (2-2, 3-2, 3-4, 1-1) domenica 21 agosto Francia-Italia 8-19 (3-6, 1-3, 3-8, 1-2) Serbia-Croazia 9-12 (2-3, 2-3, 4-4, 1-2) lunedì 22 agosto Italia-Croazia 12-9 (2-1, 4-4, 3-1, 3-3) Serbia-Francia 13-7 (5-1, 3-0, 1-3, ...

