Pallanuoto femminile, Europei 2022: le convocate dell’Italia. Novità e differenze per il Setterosa rispetto ai Mondiali (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il bicchiere mezzo pieno per i Mondiali di Budapest, che hanno rivisto un Setterosa all’altezza della situazione in seguito ad un biennio molto deludente, la Nazionale italiana al femminile di Pallanuoto si rigetta in acqua per gli Europei. A Spalato (appuntamento dal 27 agosto) le azzurre vogliono cambiare passo e tornare a conquistare un podio in una manifestazione importante come quella continentale. Ci sono delle Novità nella rosa di Carlo Silipo che ha puntato ancor di più a ringiovanire la squadra verso l’appuntamento olimpico di Parigi 2024. Escono delle veterane come Elisa Queirolo, Giulia Emmolo e Laura Teani, presenti in terra magiara ma assenti nella preparazione delle ultime settimane. Cinque i nuovi ingressi: Dafne Bettini, Lucrezia Cergol, Aurora Condorelli, Luna Di ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il bicchiere mezzo pieno per idi Budapest, che hanno rivisto unall’altezza della situazione in seguito ad un biennio molto deludente, la Nazionale italiana aldisi rigetta in acqua per gli. A Spalato (appuntamento dal 27 agosto) le azzurre vogliono cambiare passo e tornare a conquistare un podio in una manifestazione importante come quella continentale. Ci sono dellenella rosa di Carlo Silipo che ha puntato ancor di più a ringiovanire la squadra verso l’appuntamento olimpico di Parigi 2024. Escono delle veterane come Elisa Queirolo, Giulia Emmolo e Laura Teani, presenti in terra magiara ma assenti nella preparazione delle ultime settimane. Cinque i nuovi ingressi: Dafne Bettini, Lucrezia Cergol, Aurora Condorelli, Luna Di ...

ematr_86 : @vditrapani @RaiPlay @Raiofficialnews @Azzurri @dariodigennaro e poi FRANCIA vs SLOVENIA di volley domenica ha più… - ematr_86 : @DanyGue4 Alle 17:15 ci sarà under16 femminile di pallanuoto su youtube - carmelodipaola : @DomenicoMorico9 La mia seconda nipotina, non ancora 10 anni, è nella squadra di pallanuoto femminile under 16 dell… - SiracusaPress : La pallanuoto mondiale ritorna a #Siracusa - Matteleme : Oggi in palestra c'era la nazionale italiana femminile di pallanuoto. Tutte fighe, con un culo assurdo. Peccato per… -