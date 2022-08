Ostia. Non gli paga il debito e dà fuoco alla porta di casa: nel rogo muoiono due cani (Di martedì 23 agosto 2022) Ostia – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Ostia, al termine di una mirata e prolungata attività investigativa, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di un romano di 29 anni, disoccupato e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione, tentato omicidio e incendio. Le indagini condotte dai Carabinieri sono partite all’indomani dei gravi fatti accaduti lo scorso 4 agosto ad Ostia, in via Vasco da Gama, dove era stata date alle fiamme la porta di ingresso di un appartamento, all’interno di un complesso residenziale di edilizia popolare. Le indagini condotte dai militari e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno permesso di ricostruire ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022)– Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di, al termine di una mirata e prolungata attività investigativa, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dDirezione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di un romano di 29 anni, disoccupato e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione, tentato omicidio e incendio. Le indagini condotte dai Carabinieri sono partite all’indomani dei gravi fatti accaduti lo scorso 4 agosto ad, in via Vasco da Gama, dove era stata date alle fiamme ladi ingresso di un appartamento, all’interno di un complesso residenziale di edilizia popolare. Le indagini condotte dai militari e coordinate dDirezione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno permesso di ricostruire ...

