Oriana Fallaci, le frasi più famose e profonde della giornalista (Di martedì 23 agosto 2022) giornalista, scrittrice, amata, citata ma anche contrastata: infatti nel corso della sua lunga carriera ha anche saputo dividere. Oriana Fallaci è stata una grande penna del giornalismo italiano. Con i suoi reportage ha raccontato il mondo, ma ha anche provocato con le sue idee. Ha anticipato i tempi, dimostrando il valore delle donne in un tempo in cui erano ancora relegate a mansioni minori. Sicuramente ha diviso, per tutto il corso della sua carriera il suo pensiero l’ha resa un personaggio molto controverso. Dai reportage di guerra, ai libri, Oriana Fallaci ha scritto tantissimo e non soltanto parole di stampo giornalistico. Nel corso della sua vita ha preso parte alla Resistenza quando era ancora giovanissima (è nata a Firenze nel 1929), è stata ... Leggi su dilei (Di martedì 23 agosto 2022), scrittrice, amata, citata ma anche contrastata: infatti nel corsosua lunga carriera ha anche saputo dividere.è stata una grande penna del giornalismo italiano. Con i suoi reportage ha raccontato il mondo, ma ha anche provocato con le sue idee. Ha anticipato i tempi, dimostrando il valore delle donne in un tempo in cui erano ancora relegate a mansioni minori. Sicuramente ha diviso, per tutto il corsosua carriera il suo pensiero l’ha resa un personaggio molto controverso. Dai reportage di guerra, ai libri,ha scritto tantissimo e non soltanto parole di stampo giornalistico. Nel corsosua vita ha preso parte alla Resistenza quando era ancora giovanissima (è nata a Firenze nel 1929), è stata ...

Davide2968 : RT @JamesLucasIT: 'Vi sono momenti minuscoli di felicità, e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signor… - Michewolf : @maximum855 @cmqpiena @dimassinsaf Guarda caro Orfano di Oriana Fallaci lo ius scholae mi piace già solo per il fat… - Toni_ct_1 : RT @JuliaGiulietta1: Oriana Fallaci - Oltom154 : Oriana Fallaci PO prostu. ???????? - dinabenedetto52 : IL GIORNALISMO SECONDO ORIANA FALLACI A diciassette anni fui assunta come cronista in un quotidiano di Firenze. E… -