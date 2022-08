Ora tocca alla “Stampa” prendere il testimone del bollettino quotidiano anti Meloni

PeppaIemm : @_schiaffino__ Io penso che valutarlo ora sia inutile. Quando la Juve inizierà a giocare a calcio potremo tirare le… - plaidrunner : @ffforeverrainn Ora mi tocca combattere con il bagaglio gratuito di Rayanair ma è il giusto prezzo da pagare???? - MariaLu91149151 : RT @Thelma02559007: Dopo Berlusconi e Salvini, ora tocca alla Meloni essere attaccata! Hanno capito che è lei il nemico da combattere, batt… - Lyudmyl50688925 : RT @Thelma02559007: Dopo Berlusconi e Salvini, ora tocca alla Meloni essere attaccata! Hanno capito che è lei il nemico da combattere, batt… - Bobbio65M : RT @Thelma02559007: Dopo Berlusconi e Salvini, ora tocca alla Meloni essere attaccata! Hanno capito che è lei il nemico da combattere, batt… -

la Repubblica

Chiusa la partita delle liste, con non poche polemiche e veleni,ai programmi. Di fatto i partiti entrano in campagna elettorale e saranno questi i temi al centro della sfida che ci accompagnerà fino al voto del 25 settembre. Si infiamma, intanto, la ..., tutto questo secondo il Wef non è certo banale, anzi. 'Questo pacchetto', è la premessa, ha '... Siamo dinnanzi a un piano cheuna miriade di questioni, tra cui assistenza sanitaria, farmaci ... Bonus psicologo, la corsa alle domande supera quota 210mila. Ora tocca alle regioni dare il via libera all'In… L'attacco della Juve è un vero e proprio problema: senza la qualità di Di Maria i bianconeri fanno fatica e Vlahovic è completamente solo ...Solo tre palloni toccati nel primo tempo contro la Sampdoria. Allegri chiamato a trovare il modo di coinvolgere il suo attaccante principe. Sotto accusa il gioco sterile.