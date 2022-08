Oggi in Italia 35.360 casi e 134 morti, la positività sale al 17% (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Segnali di risalita per la curva epidemica in Italia, dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 35.360, contro i 10.418 di ieri ma soprattutto gli 8.944 di martedì scorso, che però era il post-festivo di Ferragosto. Per il terzo giorno consecutivo si registrano più contagi rispetto alla settimana precedente. I tamponi processati sono 207.761 contro i 63.188 di ieri, con un tasso di positività che dal 16,5% sale al 17%. I decessi sono 134 (ieri 75) per un totale da inizio pandemia di 174.931. Scendono di una unità le terapie intensive (ieri -7) con 25 ingressi del giorno, per un totale di 254 mentre sono 138 in meno i ricoveri ordinari (ieri +74) per un totale di 6.378. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Segnali di risalita per la curva epidemica in, dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta. I nuovinelle ultime 24 ore sono 35.360, contro i 10.418 di ieri ma soprattutto gli 8.944 di martedì scorso, che però era il post-festivo di Ferragosto. Per il terzo giorno consecutivo si registrano più contagi rispetto alla settimana precedente. I tamponi processati sono 207.761 contro i 63.188 di ieri, con un tasso diche dal 16,5%al 17%. I decessi sono 134 (ieri 75) per un totale da inizio pandemia di 174.931. Scendono di una unità le terapie intensive (ieri -7) con 25 ingressi del giorno, per un totale di 254 mentre sono 138 in meno i ricoveri ordinari (ieri +74) per un totale di 6.378. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior ...

