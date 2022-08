Nuovo lavoro per nuove generazioni. Il punto al Meeting di Rimini (Di martedì 23 agosto 2022) Se è vero che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, allora quest’ultimo non potrà in alcun modo, non essere al centro dell’agenda del governo che verrà, di qualunque bandiera sia. Con l’inflazione galoppante e una crisi energetica conclamata, unitamente a un Paese che invecchia e fa pochi figli, ecco che lavorare può assumere una nuova dimensione. Deve. Di questo si è parlato al Meeting di Rimini nella tavola rotonda Una passione per il lavoro, alla quale hanno preso parte Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, Andrea Orlando, ministro del lavoro, Monica Poggio, ceo di Bayer Italia, Luca Ruini, presidente Conai, Luigi Sbarra, segretario della Cisl. L’ESEMPIO FRANCESE Partendo dal punto di vista dei manager, secondo Monica Poggio “occorre ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Se è vero che l’Italia è una repubblica fondata sul, allora quest’ultimo non potrà in alcun modo, non essere al centro dell’agenda del governo che verrà, di qualunque bandiera sia. Con l’inflazione galoppante e una crisi energetica conclamata, unitamente a un Paese che invecchia e fa pochi figli, ecco che lavorare può assumere una nuova dimensione. Deve. Di questo si è parlato aldinella tavola rotonda Una passione per il, alla quale hanno preso parte Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, Andrea Orlando, ministro del, Monica Poggio, ceo di Bayer Italia, Luca Ruini, presidente Conai, Luigi Sbarra, segretario della Cisl. L’ESEMPIO FRANCESE Partendo daldi vista dei manager, secondo Monica Poggio “occorre ...

