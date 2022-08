Nuovo farmaco approvato dalla FdA | arriva la prima pillola antidepressiva rapida

(Di martedì 23 agosto 2022) Negli Stati Unitiuna opzione in più per i pazienti adulti con depressione : la Food and Drug Administration (FDA), organo statunitense che regola l'approvazione di nuove cure, hail ...

Il Sussidiario.net

"Questo- spiega Pinna - risulta dalla combinazione di due molecole e funziona attraverso un meccanismo d'azioneche ne spiega la rapida azione e che permetterà la generazione di ...Auvelty,anti - depressivo approvato in USA/ Effetti in una settimana Ma perché non è ancora stato ideato un vaccino contro il raffreddore Pregliasco ha chiarito che l'abbondanza di ... Auvelty, nuovo farmaco anti-depressivo approvato in USA/ Effetti in una settimana Si chiama Auvelity (Axsome Therapeutics) ed è una compressa a rilascio prolungato, con due principi attivi. "Ha efficacia a partire da una settimana d’uso", spiega Graziano Pinna, neuroscienziato dell ...Si tratta del primo e unico farmaco orale approvato che permette di trattare efficacemente la malattia solamente dopo una settimana di utilizzo.