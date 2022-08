Nuovo bonus di 200 euro per autonomi e partite IVA: ecco come richiederlo (Di martedì 23 agosto 2022) Il bonus 200 euro varato dal decreto aiuti si estende. Vediamo le categorie che ne hanno diritto e le modalità di richiesta. La notizia del giorno è che il governo estende il bonus 200 euro anche a 3 milioni di autonomi. Il bonus è tra quelle misure introdotte dal decreto aiuti di luglio. La novità del giorno sta nel fatto che esso sarà destinato anche ai lavoratori autonomi e a quei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps. A beneficiare del bonus saranno inoltre i professionisti che risultano iscritti agli enti che si occupano di gestire le forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus è il seguente: nel 2021, i suddetti lavoratori devono aver percepito un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 23 agosto 2022) Il200varato dal decreto aiuti si estende. Vediamo le categorie che ne hanno diritto e le modalità di richiesta. La notizia del giorno è che il governo estende il200anche a 3 milioni di. Ilè tra quelle misure introdotte dal decreto aiuti di luglio. La novità del giorno sta nel fatto che esso sarà destinato anche ai lavoratorie a quei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps. A beneficiare delsaranno inoltre i professionisti che risultano iscritti agli enti che si occupano di gestire le forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Uno dei requisiti per poter beneficiare delè il seguente: nel 2021, i suddetti lavoratori devono aver percepito un ...

